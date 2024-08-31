Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Северной Осетии

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Самолет Ан-2, на борту которого присутствуют 12 человек, в том числе двое детей, совершил жесткую посадку в Северной Осетии. Об этом сообщается в телеграм-канале республиканского главка МЧС.

"Сотрудники МЧС России работают на месте жесткой посадки самолета в Пригородном районе Северной Осетии. По имеющейся информации, самолет Ан-2, вылетевший с аэродрома ДОСААФ, совершил жесткую посадку", – отметило ведомство.

Как сообщили ТАСС во Владикавказском аэроклубе ДОСААФ РФ, в результате обошлось без погибших, однако есть пострадавшие, которых госпитализировали. Там отметили, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет для парашютных прыжков.

"На борту находились парашютисты. По невыясненным пока обстоятельствам самолет произвел вынужденную посадку на пастбище. Посадка была произведена в соответствии с руководством по эксплуатации воздушного судна", – говорится в сообщении.

Ранее шесть человек пострадали в результате жесткой аварийной посадки самолета Ан-2 в Бурятии, четверо из них получили ушибы. Воздушное судно переломило на две части.

Причиной жесткой посадки самолета стал выброс масла из двигателя из-за жары. Восточно-Байкальский следственный отдел начал доследственную проверку по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

