Причиной жесткой посадки Ан-2 в Бурятии стал выброс масла из двигателя из-за жары

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Выброс масла из двигателя из-за жары стал причиной жесткой посадки Ан-2 в Еравнинском районе Бурятии, сообщает Забайкальская база авиационной охраны лесов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Воздушное судно, которое осуществляло мониторинг лесопожарной обстановки в регионе, экстренно село рядом с поселком Сосново-Озерское. Всего на борту находились шесть человек – трое из лесничества, два пилота и летчик-наблюдатель Забайкальской базы авиационной охраны лесов.

Жертв среди экипажа нет, все пострадавшие доставлены в поселок Сосново-Озерск, передает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что Восточно-Байкальский следственный отдел начал доследственную проверку по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", при этом бурятская транспортная прокуратура запустила проверку по соблюдению требований законодательства о безопасности полетов.

Ранее самолет Ан-26 авиакомпании "Ютэйр", летевший из аэропорта Сабетта, совершил жесткую посадку в двух километрах от аэропорта Утренний в Ямале из-за тумана и сильного ветра. Пассажир и два члена экипажа самолета получили травмы, им была оказана медпомощь. При этом все 36 пассажиров и пять членов экипажа были эвакуированы в здание аэровокзала.

