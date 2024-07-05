Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Воздушное судно Ан-2, которое осуществляло мониторинг лесопожарной обстановки в регионе, экстренно село рядом с поселком Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии. Об этом сообщили ТАСС в республиканском агентстве лесного хозяйства.

"На борту были шесть человек: трое из лесничества, два пилота и летчик-наблюдатель Забайкальской базы авиационной охраны лесов", – сказано в сообщении.

В агентстве уточнили, что никто в результате аварийной посадки не пострадал. Также представители ведомства сообщили, что воздушное судно стало неисправным из-за жары, так как в связи с этим произошел выброс масла. Именно поэтому самолет был вынужден экстренно приземлиться рядом с поселком Сосново-Озерское.

На днях пассажирский Airbus 320 сообщением Самара – Москва экстренно сел в аэропорту Шереметьево в 14:24. По информации представителя экстренных служб, у экипажа самолета возникло подозрение на разрушение пневматики, поэтому было принято решение об аварийной посадке.

