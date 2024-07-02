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02 июля, 14:34 (обновлено 02.07.2024 14:55)

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РИА Новости: Airbus из Самары с подозрением на разрушение пневматики сел в Шереметьево

Airbus из Самары с подозрением на разрушение пневматики сел в Шереметьево

Фото: depositphotos/Shebeko

Пассажирский Airbus 320 сообщением Самара-Москва с подозрением на разрушение пневматики колес шасси сел в аэропорту Шереметьево в 14:24. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, подозрение на разрушение пневматики возникло у экипажа самолета, судно готовилось к аварийной посадке.

В Шереметьево до этого благополучно приземлился Airbus 321 рейсом Самара – Москва, который готовился к аварийной посадке из-за лопнувшей покрышки стойки шасси. Представитель экстренных служб уточнял, что на борту находились 186 человек, в том числе семь членов экипажа.

Между тем самолет CRJ-200, следовавший из Тобольска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. В результате никто не пострадал, повреждений нет. Пассажиров доставили в терминал, где они получили багаж.

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