РИА Новости: Airbus из Самары с подозрением на разрушение пневматики сел в Шереметьево

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Пассажирский Airbus 320 сообщением Самара-Москва с подозрением на разрушение пневматики колес шасси сел в аэропорту Шереметьево в 14:24. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, подозрение на разрушение пневматики возникло у экипажа самолета, судно готовилось к аварийной посадке.

В Шереметьево до этого благополучно приземлился Airbus 321 рейсом Самара – Москва, который готовился к аварийной посадке из-за лопнувшей покрышки стойки шасси. Представитель экстренных служб уточнял, что на борту находились 186 человек, в том числе семь членов экипажа.

Между тем самолет CRJ-200, следовавший из Тобольска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. В результате никто не пострадал, повреждений нет. Пассажиров доставили в терминал, где они получили багаж.