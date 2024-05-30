Airbus из Самары с проблемами из-за шасси благополучно приземлился в Шереметьево

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Готовившийся к аварийной посадке из-за лопнувшей покрышки стойки шасси самолет Airbus 321 рейсом Самара – Москва благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Он уточнил, что на борту находились 186 человек, в том числе семь членов экипажа.

До этого вертолет Ми-8 авиакомпании "Мурманавиа" совершил аварийную посадку в Мурманской области. Причиной стала техническая неисправность двигателей. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее грузовой лайнер Boeing 767 совершил аварийную посадку в Новом аэропорту Стамбула. Он приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси. В результате никто не пострадал.

