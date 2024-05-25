Депутат Школкина предложила сформировать единый реестр авиадебоширов

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Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике, координатор направления программы "Развитие туризма" партии "Единая Россия" Надежда Школкина предложила создать в РФ единый реестр авиадебоширов. Она объяснила, что списки таких лиц от авиакомпаний не синхронизируются.

По словам парламентария, на законодательном уровне авиакомпании могут не допускать в самолет агрессивного пассажира.

"Вместе с тем реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком, каждой авиакомпанией ведется самостоятельно и не синхронизируется, что приводит к совершению данными пассажирами повторных правонарушений уже на борту воздушного судна других авиакомпаний", – цитирует ее ТАСС.

Ранее стало известно, что в Госдуме готовят законопроект о двукратном увеличении штрафов для авиадебоширов. Глава комитета по труду и социальной политике ГД Ярослав Нилов подчеркнул, что в России грозят административные штрафы за нахождение граждан в транспорте в состоянии алкогольного опьянения, за хулиганство и за неповиновение требованию командира воздушного судна.

До этого сотрудники транспортной полиции Сыктывкара возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения устроил драку на борту самолета "Аэрофлота", летевшего из Иркутска в Москву.

Между тем "Аэрофлот" призвал создать единый черный список пассажиров. В него могут начать включать в том числе за курение и мелкое хулиганство на борту. Предложение поддержали другие перевозчики, в том числе S7, "Уральские авиалинии" и Utair.