Дело возбудили в отношении дебошира на авиарейсе Иркутск – Москва

Фото: телеграм-канал "МВД Медиа"

Сотрудники транспортной полиции Сыктывкара возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения устроил драку на борту самолета "Аэрофлота", летевшего из Иркутска в Москву. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД МЕДИА".

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что 33-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа задержали. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

По предварительным данным полиции, дебошир ударил кулаком 22-летнего жителя Кемеровской области. На требования командира лайнера и бортпроводников прекратить хулиганские действия он не реагировал. Из-за этого судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара.

Отмечается, что представители службы авиационной безопасности вызвали полицию. Участников инцидента доставили в дежурную часть линейного отдела МВД РФ. Там на дебошира составили протокол по статье 20.21 КоАП ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"). Потерпевшему потребовалась госпитализация.

Как пишет ТАСС, ход расследования уголовного дела взяла на контроль Северо-Западная транспортная прокуратура. По данным Минздрава Республики Коми, на место происшествия выезжала бригада скорой помощи, пострадавшего госпитализировали в Эжвинскую городскую больницу, там ему оказали необходимую помощь.

В министерстве назвали его состояние удовлетворительным, а также сообщили, что у него зафиксированы ушибы грудной клетки, ссадины, легкая черепно-мозговая травма.

Ранее на борту самолета, следовавшего из Бангкока в Москву, один из пассажиров напал на сидящего перед ним мужчину и нанес ему телесные повреждения. Его обезвредили и после приземления передали сотрудникам правоохранительных органов.

До этого пьяный пассажир, летевший рейсом из Москвы во Владивосток, напал на бортпроводника и избил его. Сотрудники транспортной полиции сняли нарушителя с рейса и передали его в дежурную часть.

Полиция задержала дебошира на рейсе Москва – Владивосток