Пассажир рейса Бангкок – Москва несколько раз ударил соседа вилкой

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Пассажир рейса SU273 Бангкок – Москва от 4 октября нанес телесные повреждения другому пассажиру. После прибытия в аэропорт назначения его передали правоохранителям. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Аэрофлот".

Отмечается, что деструктивного пассажира обезвредили бортпроводники. Они также применили средства сдерживания, чтобы обеспечить безопасность полета.

У пассажира были признаки алкогольного опьянения, сказано в сообщении. Он, по словам компании, "грубо нарушил правила поведения на борту", инициировал конфликт с другим пассажиром.

Некоторые телеграм-каналы отмечают, что пассажир напал на впередисидящего человека с вилкой и нанес ему несколько ударов. У пострадавшего – ссадины плеча, грудной клетки и мягких тканей спины.

Ранее пьяный пассажир, летевший рейсом из Москвы во Владивосток, напал на бортпроводника и избил его. Сотрудники транспортной полиции сняли нарушителя с рейса и передали его в дежурную часть.

Также двоих россиян задержали в Греции после дебоша на борту самолета, следовавшего из Великобритании в Турцию. Из-за ситуации пилот был вынужден совершить внеплановую посадку.

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