Пьяный пассажир следовавшего из Москвы во Владивосток самолета избил бортпроводника

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Пьяный пассажир, летевший рейсом из Москвы во Владивосток, напал на бортпроводника и избил его. Об этом сообщается на сайте дальневосточного управления на транспорте МВД РФ.

Злоумышленником оказался 43-летний уроженец Нижнего Новгорода. Он распивал алкогольные напитки в салоне бизнес-класса. После этого он перешел в экономкласс с целью найти еще спиртного. Не получив желаемого, он начал кричать и кинулся с кулаками на члена экипажа, который сделал ему замечание.

Сотрудники транспортной полиции сняли нарушителя с рейса и передали его в дежурную часть. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", по которой мужчине может грозить до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что пассажир, летевший рейсом Москва – Магадан, попытался покинуть самолет прямо во время полета. Мужчина вел себя агрессивно, ругался и нецензурно выражался. Он также разбил монитор, встроенный в спинку одного из кресел.

Пассажир рейса Москва – Магадан пытался выйти из салона в полете самолета