20:11Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Чикаго из-за загоревшегося ноутбука
Фото: depositphotos/Chalabala
Возгорание ноутбука в салоне самолета привело к экстренной посадке рейса в Чикаго, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.
Отмечается, что самолет рейса Lufthansa летел из Лос-Анджелеса во Франкфурт. Решение о посадке принял экипаж в качестве меры предосторожности после того, как перегревшийся ноутбук пассажира загорелся в салоне.
На момент посадки огонь потушили. На безопасность полета ситуация не повлияла, двоим бортпроводникам на месте оказали помощь в связи с отравлением дымом.
Ранее сотрудники полиции задержали пьяного пассажира, который устроил дебош в аэропорту Домодедово и заявил о бомбе в своем рюкзаке. Рюкзак мужчины обследовали специалисты-кинологи. Опасных предметов обнаружено в нем не было.
Дебоширом оказался житель Брянской области 1985 года рождения, который вместе с супругой должен был вылететь в Сочи.
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