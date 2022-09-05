Пьяный пассажир заявил о бомбе в своем рюкзаке в аэропорту Домодедово

13:25
Фото: телеграм-канал "МВД Медиа"
Сотрудники полиции задержали пьяного пассажира, который устроил дебош в аэропорту Домодедово и заявил о бомбе в своем рюкзаке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.
"На вопрос прибывших на место стражей правопорядка о содержимом рюкзака мужчина дважды сообщил о бомбе, после чего полицейскими были приняты меры по обеспечению транспортной безопасности. К данному гражданину были применены физическая сила и специальные средства – наручники", – говорится в сообщении.
Отмечается, что рюкзак обследовали специалисты-кинологи. Опасных предметов обнаружено не было.
В пресс-службе добавили, что дебоширом оказался житель Брянской области 1985 года рождения, который вместе с супругой должен был вылететь в Сочи. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Хабаровска задержали пьяного авиадебошира. По данным транспортных полицейских, мужчина в салоне бизнес-класса на борту самолета, летевшего из Владивостока в Хабаровск, выражался нецензурной бранью на сидящих рядом пассажиров, хватал их за одежду и сильно толкнул бортпроводницу. Сообщалось, что авиадебошир отказался от медицинского освидетельствования. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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