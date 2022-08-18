Фото: дфоут.мвд.рф

Нетрезвого авиадебошира задержали в аэропорту Хабаровска, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ДФО.

По данным транспортных полицейских, мужчина в салоне бизнес-класса на борту самолета, летевшего из Владивостока в Хабаровск, выражался нецензурной бранью на сидящих рядом пассажиров, хватал их за одежду и сильно толкнул бортпроводницу.

"Мужчину пристегнули ремнями безопасности, один из пассажиров удерживал его до прилета самолета в хабаровский аэропорт. Прибывшие на место полицейские доставили хулигана в дежурную часть", – говорится в сообщении.

Уточняется, что авиадебошир отказался от медицинского освидетельствования. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали пассажира самолета, летевшего из Москвы в Новокузнецк. Во время перелета 37-летний мужчина неоднократно отказывался выполнять требование экипажа надеть защитную маску и оскорблял бортпроводников.

