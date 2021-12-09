В Новосибирске задержали семейную пару за дебош в бизнес-классе самолета

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В новосибирском аэропорту Толмачево задержали супружескую пару, которая устроила дебош на борту самолета, прилетевшего из Бишкека. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она уточнила, что мужчина и женщина, которые летели бизнес-классом, употребляли спиртные напитки и мешали другим пассажирам.

"При этом правонарушитель выражался нецензурной бранью и на требования экипажа прекратить противоправные действия не реагировал. Во время задержания мужчины его жена ударила кулаком по спине сотрудника патрульно-постовой службы полиции", – приводит слова Волк пресс-служба ведомства.

На мужчину составили несколько административных протоколов. Также сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении его супруги, ударившей полицейского.

Ранее сотрудники транспортной полиции задержали в аэропорту Шереметьево пассажира, который устроил дебош на борту самолета, выполнявшего рейс из Стокгольма в Москву.

Мужчина находился в нетрезвом состоянии, во время рулежки начал вести себя неадекватно. Он кричал, пытался повредить кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, поранив руку.