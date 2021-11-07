В Шереметьево задержали пьяного пассажира за дебош на борту самолета

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропорту Шереметьево сотрудники транспортной полиции задержали пассажира, который находился в нетрезвом состоянии, за дебош на борту самолета, выполнявшего рейс из Стокгольма в Москву, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ЦФО.

В пресс-службе уточнили, что в ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево поступило сообщение, что на борт воздушного судна, выполнявшего рейс из Стокгольма в Москву, требуется наряд полиции.

Отмечается, что один из пассажиров, находясь в нетрезвом состоянии, во время рулежки начал вести себя неадекватно. Он кричал, пытался повредить кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, поранив руку.

Правонарушитель был доставлен в дежурную часть линейного управления. Сообщается, что им оказался житель Белгорода 1980 года рождения. Ему была оказана медицинская помощь. Мужчине диагностировали резаные раны двух пальцев правой руки. Также он был отправлен на медосвидетельствование.

Сотрудниками полиции в отношении нетрезвого мужчины был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

Ранее за дебош на борту воздушного судна задержали пьяного пассажира и в аэропорту Краснодара. Дебошир вел себя агрессивно, использовал нецензурные выражения, ходил по салону и задевал пассажиров. После этого пилот принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Краснодара и обратиться за помощью к сотрудникам полиции.