В аэропорту Краснодара задержали пьяного пассажира за дебош на борту самолета

13:03
Фото: МВД РФ
Сотрудники полиции задержали в аэропорту Краснодара пьяного пассажира за дебош на борту воздушного судна, выполнявшего рейс Москва – Анталья. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.
Дебошир вел себя агрессивно, использовал нецензурные выражения, ходил по салону и задевал пассажиров. После этого пилот принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Краснодара и обратиться за помощью к сотрудникам полиции.
"42-летний житель Подмосковья был доставлен в отделение полиции. Проведенное в дальнейшем медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении агрессивного пассажира составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения") и арестовали на 7 суток.
Ранее транспортная полиция привлекла к административной ответственности пассажира авиарейса Берлин – Москва за дебош на борту воздушного судна.
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