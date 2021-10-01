В аэропорту Краснодара задержали пьяного пассажира за дебош на борту самолета

Фото: МВД РФ

Сотрудники полиции задержали в аэропорту Краснодара пьяного пассажира за дебош на борту воздушного судна, выполнявшего рейс Москва – Анталья. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

Дебошир вел себя агрессивно, использовал нецензурные выражения, ходил по салону и задевал пассажиров. После этого пилот принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Краснодара и обратиться за помощью к сотрудникам полиции.

"42-летний житель Подмосковья был доставлен в отделение полиции. Проведенное в дальнейшем медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении агрессивного пассажира составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения") и арестовали на 7 суток.

Ранее транспортная полиция привлекла к административной ответственности пассажира авиарейса Берлин – Москва за дебош на борту воздушного судна.

