В Домодедово задержан пьяный пассажир за дебош на борту самолета

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Транспортная полиция привлекла к административной ответственности пассажира авиарейса Берлин – Москва за дебош на борту судна. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Бортпроводники пояснили сотрудникам полиции, что один из пассажиров вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания представителей авиакомпании", – говорится в сообщении.

Правонарушителем оказался житель Оренбургской области 1978 года рождения. Его доставили в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово. Мужчину направили на прохождение медицинского освидетельствования, которое установило состояние алкогольного опьянения.

Ранее в самолете, летевшем в Майами, не могли успокоить пассажира. По словам очевидцев, парень выпил и начал приставать к стюардессам. Он кричал, что у его родителей миллионы, а потом полез драться с бортпроводником.