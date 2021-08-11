В Домодедово задержан пьяный пассажир за дебош на борту самолета

11 августа, 22:38
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Транспортная полиция привлекла к административной ответственности пассажира авиарейса Берлин – Москва за дебош на борту судна. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
"Бортпроводники пояснили сотрудникам полиции, что один из пассажиров вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания представителей авиакомпании", – говорится в сообщении.
Правонарушителем оказался житель Оренбургской области 1978 года рождения. Его доставили в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово. Мужчину направили на прохождение медицинского освидетельствования, которое установило состояние алкогольного опьянения.
Ранее в самолете, летевшем в Майами, не могли успокоить пассажира. По словам очевидцев, парень выпил и начал приставать к стюардессам. Он кричал, что у его родителей миллионы, а потом полез драться с бортпроводником.
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