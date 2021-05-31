Самолет из Сочи совершил экстренную посадку в Шереметьево

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Пассажирский лайнер Airbus A-321, совершавший полет из Сочи в Москву, экстренно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево в связи с появившимся в салоне запахом горелой проводки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В аэропорту Шереметьево выполнил аварийную посадку Airbus А-321 рейсом Сочи – Москва", – сказал он, уточнив, что на борту почувствовали запах горелой проводки.

Посадка прошла штатно. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в Шереметьево аварийно приземлился Boeing с неисправными закрылками, совершавший полет из кипрского Пафоса.

Посадка прошла штатно. Причины возникновения неполадки на борту предстоит выяснить.