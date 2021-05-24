Воздушный шар с 12 пассажирами аварийно сел в Тульской области

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки воздушного шара с 12 пассажирами на борту в деревне Труфаново Ленинского района Тульской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"При этом аэростат задел провода и повалил на землю электрический столб. В результате происшествия пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Как уточняется, организована проверка исполнения законодательства о безопасности использования воздушного пространства. Проверку будет проводить Тульская транспортная прокуратура. При наличии оснований рассмотрят вопрос о принятии соответствующих мер.

Ранее в городе Шымкент в Казахстане воздушный шар оборвал линии электропередачи. Все произошло из-за сильного ветра. Во время сборки летательный аппарат упал на электрические сети в 10 кВ. В результате без электроэнергии остались порядка 4 тысяч жителей нескольких микрорайонов.

