В Казахстане воздушный шар упал на линии электропередачи

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В городе Шымкент в Казахстане воздушный шар оборвал линии электропередачи, сообщает агентство "Казинформ"

Инцидент случился из-за сильного ветра. Во время сборки летательный аппарат упал на электрические сети в 10 кВ. В результате без электроэнергии остались порядка 4 тысяч жителей нескольких микрорайонов.

В настоящее время специалисты выясняют детали произошедшего. Ведется проверка.

Ранее в Подмосковье из воздушного шара на детскую площадку высыпали комплекты женского белья. Дождь из трусов и лифчиков заинтересовал детей, которые начали примерять упавшее с неба белье.