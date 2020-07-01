Минэкологии Подмосковья призывает не запускать в небо гелиевые шары и фонарики

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Запуск гелиевых шаров и фонариков в небо вредит окружающей среде, предупреждает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Там объяснили, что в ведомство поступают обращения жителей региона, обеспокоенных ущербом экологии, который наносится в результате этого. По мнению специалистов, запуск подобных изделий негативно отражается на природе. Сдувшиеся гелиевые шары падают на землю и в водоемы, где их часто глотают животные и рыбы, из-за чего те умирают.

Еще больше вреда наносят батарейки в световых шарах: они содержат магний, ртуть, олово, свинец, никель, цинк, кадмий, которые при разложении в природных условиях попадают в почву и воду. А проволочные каркасы воздушных фонариков часто становятся ловушкой для птиц, из которых пернатым не удается выбраться, подчеркнули в министерстве.

"Минэкологии обращается к жителям Подмосковья с просьбой воздержаться от чрезмерного использования их, чтобы не повредить фауне. Ведомство также напоминает, что постановлением правительства РФ на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 м от лесных массивов запрещается запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня", – добавили в пресс-службе.

Весной жителей столицы призвали не забывать о раздельном сборе мусора. В частности, горожанам напомнили о синем контейнере и порекомендовали отдельно собирать отходы, которые непосредственно контактировали со слизистыми оболочками человека.

Москвичам объяснили, что класть в компостер салфетки не следует, а тары для переработки нужно тщательно мыть. Это необходимо в связи с тем, что на них могут находиться опасные бактерии.

Программа по раздельному сбору мусора действует в Москве с 1 января. Во дворах жилых домов и социальных учреждений появились специальные контейнеры: синие – для бумаги, пластика, стекла и металла, а серые – для всех остальных отходов.