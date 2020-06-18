В России предложили законсервировать все мусоропроводы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах и не проектировать их в новостройках.
Как пишет газета "Известия", такая инициатива содержится в письме Общественной палаты России, Всероссийского общества охраны природы и Института развития правового общества.
Предложение было направлено министру строительства и ЖКХ. Авторы письма указали, что мусоропроводы являются источником неприятного запаха и шума.
Кроме того, они приводят к размножению насекомых и грызунов, а также могут спровоцировать пожар и препятствуют развитию системы раздельного сбора мусора.
В качестве исключения мусоропроводы предлагается использовать для утилизации только одного вида отходов. При этом принимать решение о консервации попросили дать управляющим компаниям.
Минстрой обещал к 1 августа оценить возможность вывести мусоропровод из числа обязательных инженерных коммуникаций при строительстве многоквартирного жилого дома.
В Москве с 1 января действует программа по раздельному сбору мусора. Во дворах жилых домов и социальных учреждений установили специальные контейнеры.
Минприроды хочет снизить платежи за мусор для тех, кто его сортирует
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