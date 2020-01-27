Стало известно, какой мусор можно выбросить в мусоропровод при раздельном сборе

Фото: depositphotos/stokkete

Стало известно, какие отходы можно выбрасывать в мусоропровод при раздельном сборе мусора. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы компании-оператора по вывозу и утилизации мусора в столице "ЭкоЛайн".

"Мусоропровод – это не повод отказаться от домашней сортировки", – заверили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что отдельно стоит складывать только компоненты вторсырья – стекло, пластик, бумагу, металл и тетрапак. Их нужно относить в специально предназначенный контейнер, который сейчас есть в каждом московском дворе. Прочие отходы стоит выбрасывать в мусоропровод.

"Туда нужно отправлять только то, что нельзя переработать – это остатки пищи или испорченные от контакта с ними материалы, предметы гигиены (бумажные и влажные салфетки, памперсы, втулки от туалетной бумаги), фольгу, ламинированную бумагу, прочие неперерабатываемые отходы", – пояснили в пресс-службе.

Москва перешла на раздельный сбор мусора 1 января 2020 года. Во дворах жилых домов и социальных учреждений установили специальные контейнеры: синие – для бумаги, пластика, стекла и металла, а серые – для всех остальных отходов.