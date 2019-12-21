Жителей столицы призвали не выбрасывать банки с икрой

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Москвичей призвали не выкидывать банки из-под красной икры в контейнеры для раздельного сбора мусора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора оператора по обращению с отходами в Москве "ЭкоЛайн" Елену Вишнякову.

По ее словам, ведерки из-под икры можно переработать только в том случае, если они пустые, а потому перед тем, как их выбросить в контейнер для раздельного сбора мусора, необходимо их предварительно ополаскивать.

По ее словам, однажды стали забирать отходы из сетки для раздельного сбора, а там оказалось множество ведерок с красной икрой.

"Смотрелось это хорошо, ведерки были полными икрой и нераспечатанными, но они заняли всю сетку для РСО, и их нельзя отправить на переработку", – рассказала Вишнякова.

Также она настоятельно порекомендовала сначала съедать всю икру из банки, потом помыть баночку, уже после чего относить в мусор.

"В этом случае упаковка отправится на переработку", – заключила специалист.

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