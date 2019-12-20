В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

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В Роскачестве дали советы, как выбрать красную икру и на что важно обращать внимание при ее покупке. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала эксперт ведомства Наталья Петроченкова.

По ее словам, в первую очередь необходимо детально изучить маркировку продукта и состояние упаковки. В том случае, если выбор пал на икру в жести, банку следует осмотреть на предмет повреждений. Основной же опасностью будет ее вздутие, поскольку это свидетельствует о наличии в икре недопустимых микробов.

"Лучше всего выбирать икру с маркировкой "ГОСТ" на упаковке. Также надо смотреть на место изготовления икры. Лучше всего искать из традиционных мест вроде Камчатки и Сахалина", – посоветовала специалист.

И все же предпочтение стоит отдать икре в стеклянных банках или на развес, так как в этом случае сложнее спрятать некачественный продукт.

"Выбирая икру в стеклянной банке или "на разлив", у вас есть возможность рассмотреть ее до покупки. Икринки первого сорта должны быть целыми, одинакового цвета, размера, а также не должны быть слипшимися. Если такую банку перевернуть, то икра не должна моментально начинать ползти по стенкам", – добавила Петроченкова.

Замороженная будет икра или нет – это на качество продукта никак не влияет, пояснила эксперт. Правда, этот пункт действует при условии, что заморозка была произведена один раз, однако этого проверить никак нельзя.

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