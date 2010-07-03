В Роскачестве назвали лучший майонез

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Роскачество рассказало, какой майонез по качественным показателям оказался лучшим. Об этом сообщает РБК.

Эксперты проанализировали 18 торговых марок оливкового майонеза российского производства по 31 показателю качества и безопасности и выяснили, какие из них наиболее пригодны для употребления.

После проверки майонезов "Ряба", "Слобода", "Московский провансаль", "Сдобри", "Скит", "Миладора", "ЕЖК" и Mr Ricco консервантов в них обнаружено не было. Другие же производители использовали при производстве продукта сорбиновую (Е 200) и бензойную (Е 210) кислоты. Еще у пяти производителей выявили нарушения маркировки.

Отмечается, что продукция всех производителей была признана безопасной: токсичных веществ, радионуклидов, пестицидов и патогенных микроорганизмов в ней найдено не было. Помимо этого, майонезы всех торговых марок удостоились высшей оценки в пять баллов за вкус, цвет, запах и консистенцию соуса.

Лидером же экспертизы явился продукт фирмы "Миладора". Он возглавил рейтинг в соотношении цена – качество. Стоимость такого майонеза за 100 грамм составляет 8,38 рублей. Средняя стоимость остальных майонезов оказалась в районе 12-22 рублей за 100 грамм.

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