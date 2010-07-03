Роскачество проверит фарш по 30 показателям безопасности

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Эксперты Роскачества проверят домашний фарш более чем по 30 показателям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В частности, специалистам предстоит выяснить, присутствуют ли в фарше антибиотики, ДНК курицы, коровы, свиньи, кролика, а также ДНК сои и кукурузы. В ходе проверки уточнят массовую долю белка и жира, фосфатов и другие показатели. Помимо этого, Роскачество оценит внешний вид и запах фарша, консистенцию и степень измельчения, передает Агентство "Москва".

В исследовании будет участвовать мясная продукция 20 торговых марок, произведенная в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Московской, Челябинской, Свердловской, Псковской и Кировской областях. Сотрудники Роскачества пообещали установить, верны ли утверждения, что для фарша используют несвежее мясо, которое не удалось продать в магазине.

По словам специалистов, при покупке фарша нужно обращать внимание на его цвет: он должен быть однородным, от розово-красного до темно-красного оттенка. Если в фарше заметны потемневшие или посеревшие участки, это значит, что продукт начал портиться, предупредили в Роскачестве.

"Если цвет ровный, то значит фарш свежий. Чем больше в нем говядины, тем ярче будет цвет и, напротив, если в фарше много свинины, то цвет будет более бледным", – пояснили эксперты. Покупателям также посоветовали не брать фарш, если не указаны дата изготовления и срок годности.

Ранее в Роскачестве рассказали, как правильно выбрать яйца и хранить их. Хранить яйца рекомендуют в сухом, чистом месте без посторонних запахов. А перед тем как готовить, яйца посоветовали тщательно помыть с мылом под теплой проточной водой.