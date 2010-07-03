Роскачество дало советы по хранению зимней одежды

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно хранить зимнюю одежду в теплое время года. Советы опубликованы на сайте ведомства.
Перед тем, как убрать зимние вещи в шкаф, их надо тщательно подготовить, напомнили эксперты. В частности, через полгода отстирать любые пятна будет очень сложно, поэтому лучше заранее вычистить всю теплую одежду и обувь. Даже если на дубленке или шубе нет заметных загрязнений, их рекомендовали пропылесосить.
По словам специалистов Роскачества, пальто, дубленки и плащи можно хранить на плечиках в шкафу. От пыли их защитят специальные тканевые мешки. Пластиковые лучше не использовать, так как они затрудняют приток воздуха и вызывать запах плесени, отметили эксперты.
Пуховики посоветовали сложить и убрать в чехол или вакуумный пакет. Летом их время от времени необходимо доставать и хорошенько встряхивать, чтобы пух и перья не примялись.
Одежду из натурального меха лучше всего сдать в специальное хранилище, считают в Роскачестве. Если такой возможности нет, ее рекомендовали хранить в шкафу в тканевом чехле, регулярно проветривая на балконе или лоджии вдали от солнечных лучей. Остальные зимние вещи следует рассортировать по тканям и положить так, чтобы самая тяжелая одежда оказалась внизу.
Убирая на лето теплую обувь, ее лучше поставить подошвами на ровную поверхность, разместить в коробках или повесить на вешалки с зажимами, рассказали эксперты. Они также посоветовали положить внутрь мешочки с содой, которые сохранят обувь в сухости.
В борьбе с молью помогут специальные саше, которые несложно сделать самостоятельно, добавили в Роскачестве. Для их изготовления подойдут льняная ткань, холст или марля. Наполнить саше можно высушенными корочками цитрусовых, веточками лаванды, полыни, ромашки, мяты или розмарина.
Роскачество рассказало, как правильно хранить зимнюю одежду
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