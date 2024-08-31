Умеров отрицает, что командующего ВС Олещука уволили из-за крушения F-16

Фото: телеграм-канал "Микола Олещук"

Увольнение командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не было связано с крушением американского истребителя F-16. Таким мнением поделился министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью CNN.

"Я бы, наверное, сказал, что это ротация, это два отдельных вопроса (увольнение Олещука и крушение F-16. – Прим.ред.). На данном этапе я бы их не связывал", – сказал Умеров.

Он также заявил, что Украина совместно с партнерами занимается расследованием обстоятельств авиапроисшествия.

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Олещука 30 августа. Первый боевой вылет западных истребителей произошел 26 августа. Позже стало известно о потере самолета. По версии американских СМИ, причиной крушения якобы стала ошибка пилота.

Позднее украинские военные подтвердили гибель летчика Алексея Меся. По версии депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, американский истребитель был случайно сбит ракетой украинского ЗРК Patriot американского производства из-за дискоординации между украинскими подразделениями.

Американские журналисты также писали, что потерянный истребитель западного производства и погибший пилот Алексей Месь стали для Киева огромным ударом.