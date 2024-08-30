Командующий Воздушными силами Украины пригрозил судом Безуглой за пост о F-16

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Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) пригрозил судом депутату Верховной рады Марьяне Безуглой за сообщение о том, что украинский самолет F-16 был сбит украинской же системой ПВО Patriot.

"Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде! Вы в очередной раз облили грязью меня и особенно воздушные силы", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Олещука, своими действиями Безуглая дискредитировала США, которые являются основными союзниками Украины.

Он также уточнил, что Америка присоединилась к начатому расследованию причин гибели самолета.

Первый боевой вылет западных истребителей произошел 26 августа. Позже стало известно о потере самолета. По версии американских СМИ, причиной крушения якобы стала ошибка пилота.

Позднее украинские военные подтвердили гибель летчика Алексея Меся. По версии Безуглой, американский истребитель был случайно сбит ракетой украинского ЗРК Patriot американского производства из-за дискоординации между украинскими подразделениями.

