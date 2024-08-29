МО Нидерландов запретило Киеву использовать F-16 по гражданским объектам в РФ

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Украина не может использовать истребители F-16, переданные Нидерландами, по гражданским объектам, сообщил глава голландского оборонного ведомства Рубен Брекельманс телеканалу NOS.

Он уточнил, что истребители могут наносить удары по России, но при условии соблюдения законов войны, что предусматривает, что удары не могут быть направлены против гражданских объектов.

"Украине точно нельзя этого делать. Это условие, которое мы поставили", – цитирует Брекельманса ТАСС.

Ранее командующий ВС Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм сообщил, что власти страны не ограничивают использование и дальность применения переданных Киеву истребителей F-16 в пространстве над Россией.

Он подчеркнул, что Украина может "по своему желанию" использовать все ресурсы, предоставляемые Западом, при условии соблюдения гуманитарного права вооруженных конфликтов. По его словам, США отчасти согласны с таким тезисом.

Нидерланды передали Украине 24 истребителя F-16, однако военачальник отказался сообщить, сколько из них уже развернуто и принимает участие в боевых действиях.

