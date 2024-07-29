NYT: влияние F-16 на ход боевых действий на Украине будет ограниченным

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Поставка Украине истребителей F-16 странами Запада не сможет изменить ситуацию на поле боя. Об этом пишет газета The New York Times.

В материале отмечается что влияние истребителей на ход боевых действий будет сдерживаться нехваткой обученных пилотов и ограниченным числом истребителей.

"У России было много времени на укрепление своей оборонительной инфраструктуры, особенно в прифронтовых районах. F-16 и их пилоты столкнутся с жестким сопротивлением российской противовоздушной обороны как с земли, так и в небе", – заявил изданию военный эксперт Хантер Столл.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил о передаче Данией и Нидерландами Киеву истребителей F-16. По его словам, Украина получит их летом этого года.

Российская компания "ФОРЭС" уже пообещала выплатить 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-15 или F-16. По словам заместителя исполнительного директора компании Ильи Потанина, выплата предполагается только за первый сбитый истребитель. Размер награды в последующих случаях он не раскрыл.

