Блинкен: Дания и Нидерланды приступили к передаче Украине истребителей F-16

10 июля, 16:45Политика
Фото: 123RF/chagpg
Дания и Нидерланды приступили к процессу передачи Украине истребителей F-16, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на Публичном форуме НАТО, который проходит в Вашингтоне.
"Эти самолеты появятся в небе над Украиной нынешним летом", – приводит слова американского дипломата ТАСС.
Блинкен также уточнил, что истребители, которые были обещаны Киеву этими странами, "уже в пути".
Правительство Нидерландов выдало разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 Украине в начале июля. Кроме того, власти одобрили экспорт семи авиационных двигателей американских истребителей.
В свою очередь, власти Дании упоминали о намерении позволить Украине использовать переданные ей истребители F-16 для ударов по целям на территории России. Глава МИД страны Лекке Расмуссен подчеркивала, что такая позиция государства не является новой и подразумевалась изначально.
Военный эксперт оценил потенциал американских истребителей F-16