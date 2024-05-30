Дания разрешит Украине использовать самолеты F-16 для ударов по целям в РФ

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Дания разрешит Украине использовать истребители F-16 для ударов по целям в России, заявил глава МИД страны Лёкке Расмуссен. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, это не новая позиция, это подразумевалось в передаче самолетов.

"Мы обсуждали это с комитетом по иностранным делам и датским парламентом, мы изначально проясняли, что возможные атаки в отношении военных объектов на территории агрессора – это часть самообороны", – подчеркнул Расмуссен.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообещала, что истребители F-16 из Дании будут в воздухе над Украиной через месяц. Она призвала увеличить и ускорить военные поставки на Украину. По ее словам, Киеву необходима поддержка боеприпасами и беспилотниками. Она также призвала создать военное производство на территории Украины.

Премьер-министр Дании признала, что ситуация на поле боя развивается "в неправильном направлении", и заявила, что главной причиной потерь со стороны Украины является нехватка систем ПВО.

Москва рассматривает поставку F-16 как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Запад демонстрирует незаинтересованность в завершении конфликта на Украине, о чем говорят и планируемые поставки истребителей F-16.

Глава МИД подчеркнул, что эти самолеты долгое время были основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Лавров добавил, что этими действиями России пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все.

