В ICAN предупредили о риске ядерной войны из-за конфликта на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинский конфликт может перерасти в ядерную войну из-за роста риторики и опасных проявлений поведения вокруг ядерного оружия, которые были осуждены во всем мире. Об этом РИА Новости сообщила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

"Все государства, обладающие ядерным оружием, и их союзники должны проявлять осторожность в своей краткосрочной риторике и действиях", – предупредила она.

Кроме того, координатор потребовала от стран уничтожить ядерные запасы, так как именно это станет единственным надежным выходом из ситуации, который позволит предотвратить ядерную войну.

Она также указала, что риск использования ядерного вооружения сейчас намного выше, учитывая, производство новейших и более опасных видов ядерного оружия. При этом Сандерс-Закре указала и на то, что некоторые государства, обладающие ядерным потенциалом, серьезно вовлечены в активный конфликт.

"Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) является единственным многосторонним документом, обеспечивающим поддающийся проверке путь к ликвидации ядерного оружия, к которому присоединилась почти половина всех членов ООН. Все страны должны присоединиться к этому договору", – призвала координатор ICAN.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, не стал отвечать на вопрос о возможном восстановлении Украиной статуса ядерной державы.

До этого замминистра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк заявил, что России нужно отказаться от ядерного оружия. Как он утверждает, любой конфликт заканчивается переговорами и ситуация на Украине не является исключением. При этом соглашения в ходе переговоров Москвы и Киева должны включать отказ РФ от ядерного оружия, так как "оно представляет угрозу для всего мира", уточнил Гаврилюк.



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