Блинкен решил не отвечать на вопрос о восстановлении Украиной статуса ядерной державы

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Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, ушел от ответа на вопрос о возможности восстановления Украиной статуса ядерной державы. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко задал Блинкену вопрос о присоединении страны к НАТО и о возможном восстановлении статуса ядерной державы. Он уточнил у американского госсекретаря, какой вариант развития для Украины ему предпочтительнее.

В ответ Блинкен заявил, что многие страны оказывают Украине поддержку, в частности для того, чтобы в будущем она могла твердо стоять на ногах. Он добавил, что Россия, разорвав Будапештский меморандум и начав спецоперацию на Украине, якобы потерпела стратегическое фиаско. Ситуация вокруг Украины, считает госсекретарь, предоставит другим странам уроки, усвоение которых снизит вероятность ее повторения.

По мнению Гончаренко, Блинкен фактически ушел от прямого ответа на этот вопрос.

Ранее главнокомандующий украинской армии Александр Сырский принял решение о выводе ВСУ из Авдеевки. Такую меру он объяснил тем, что необходимо избежать окружения и сохранить жизни и здоровье военнослужащих.

В США такой вариант развития событий оценивали как предвестие новых поражений для ВСУ. Представитель ведомства отметила, что у украинских войск уже заканчиваются критические боеприпасы.