Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office (Кирилл Буданов внесен в реестр террористов и экстремистов)

Для украинских войск сложилась плохая ситуация на фронте. Об этом сообщает французское издание Liberation со ссылкой на начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).

"Действительно, не хватает снарядов, и на это есть объективные причины. У нас есть два года войны высокой интенсивности", – сказал он.

Как отметил Буданов, украинская промышленность и помощь Запада не могут покрыть потребности ВСУ.

6 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон не сможет предоставлять Киеву военную помощь, если на это не будет выделено дополнительных средств. По его словам, ВСУ уже сейчас ощущают дефицит боеприпасов из-за прекращения поставок.

Ранее спикер украинской оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что основная линия снабжения под Авдеевкой будет утрачена для ВСУ. Одновременно с этим он добавил, что украинское командование подготовило запасные пути снабжения.

До этого главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Сырский запретил разглашать информацию о потерях после удара российской армии по тренировочному лагерю ВСУ в Селидове. По ее словам, там тренировали украинцев для Авдеевки.

Российские военные заняли стратегическую высоту под Авдеевкой