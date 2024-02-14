В ВСУ заявили, что основная линия снабжения под Авдеевкой будет утрачена

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Вооруженные силы Украины готовятся к скорой потере основной линии снабжения под Авдеевкой. Об этом сообщил спикер украинской оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Ситуацию в районе города он назвал напряженной и динамической.

"На тот случай, если основная логистическая артерия будет перерезана, нашим командованием предусмотрены запасные пути снабжения", – цитирует его РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По словам спикера украинской группировки, в Авдеевке на протяжении нескольких дней происходят уличные боевые действия.

Ранее СМИ сообщали, что ВСУ планируют задействовать одну из лучших бригад для удержания фронта в районе подконтрольной Киеву Авдеевки. По оценкам журналистов, этот шаг является неочевидным, так как, решая остаться и продолжать сражаться на опасном участке фронта, ВСУ идут на огромный риск.

2 февраля экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о сложной ситуации под Авдеевкой. В ходе совещания обсуждался вопрос о фортификации, а также о скорости выпуска снарядов. В свою очередь, украинский лидер выразил благодарность бойцам и заявил о работе над получением военной мощи для армии.

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