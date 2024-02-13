Симоньян заявила, что Сырский засекретил информацию о потерях ВСУ в Селидове

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Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский запретил разглашать сведения о потерях после удара ВС РФ по тренировочному лагерю ВСУ в Селидове. Об этом в своем телеграм-канале заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек", – подчеркнула она.

Бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного отправили в отставку 8 февраля. Его место занял Сырский, который до этого занимал пост командующего сухопутными войсками Украины.

СМИ сообщили, что украинские военнослужащие дали новому главнокомандующему прозвища Мясник и Генерал 200 из-за высоких потерь, которые войска понесли под его началом.

Позже Сырский заявил, что жизни военнослужащих являются главной ценностью. Он также обратил внимание на то, что Украине необходима дальнейшая поддержка Запада. По его мнению, главной задачей сейчас является детальное планирование действий военного командования.

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