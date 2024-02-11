Генштаб ВСУ призвал считать дезинформацией сообщения о связи Сырского с РФ

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Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) призвал считать дезинформацией сообщения о том, что главком армии Александр Сырский является "русским человеком с советским прошлым". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Из него следует, что такие утверждения носят "враждебный" характер. В украинском ведомстве также заявили, что доверие к армии должно оставаться на самом высоком уровне.

8 февраля стало известно, что Валерия Залужного уволили с поста главкома ВСУ. В этот же день Владимир Зеленский назначил на его место Александра Сырского.

По информации СМИ, новому главкому украинской армии уже дали прозвища Мясник и Генерал 200. Их выбор был обусловлен высокими потерями, которые войска понесли под его началом.

