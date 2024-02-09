Песков заявил, что смена командования ВСУ не повлияет на ход спецоперации

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Уход Валерия Залужного с должности главкома ВСУ и назначение на данный пост Александра Сырского не изменят ход спецоперации РФ на Украине, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации. Она будет продолжаться до достижения целей", – подчеркнул он.

В свою очередь, RT спросил аналитиков, изменится ли ситуация в зоне боевых действий после смены украинского командования. Политолог Иван Мезюхо назвал Сырского ренегатом.

"Он двигался по карьере, ориентируясь на то, как меняется политическая конъюнктура на Украине. Я думаю, что он в большей степени осознает, что новая должность не принесет ему спокойствия и быстрых земных благ", – отметил эксперт.

Мезюхо считает, что Сырскому будут поставлены невыполнимые задачи, а значит, он не сможет избежать негатива со стороны общественности. Политолог уверен, что назначение Сырского на должность объясняется его преданностью украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

При этом, по мнению эксперта, такого человека не волнует, какое количество жертв будет в рядах ВСУ. Сырский будет следовать приказам Зеленского, что приведет к еще большим потерям, подчеркнул Мезюхо.

Полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что президенту Украины нужно было найти виновного в провале контрнаступления ВСУ. С этим и связана отставка Залужного, заметил он. Эксперт объяснил, что обвинить Вашингтон или НАТО, под кураторством которых проводились наступательные действия, Киев не мог.

Что касается Сырского, Литовкин назвал его "мясником мирного населения Донбасса", поскольку тот активно проливал кровь обычных граждан. При этом военный эксперт согласился с тем, что назначение Сырского не повлияет на ситуацию на фронте.

Вечером 8 февраля стало известно об увольнении Залужного с поста главкома ВСУ. Его место занял Сырский, который до этого командовал сухопутными войсками.

Зарубежные СМИ отметили, что украинские военнослужащие дали новому главнокомандующему прозвища Мясник и Генерал 200 из-за высоких потерь, которые войска понесли под его началом. Один из украинских капитанов заявил, что, по его мнению, назначение Сырского на должность – это очень плохое решение.



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