В Пентагоне заявили, что смена главкома ВСУ не отразится на поддержке Киева со стороны США

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Министр обороны США Ллойд Остин еще не успел провести переговоры с новым главнокомандующим ВСУ Александром Сырским после отставки Валерия Залужного. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает ТАСС.

"Министр Остин не разговаривал с этим человеком", – заявил он в ответ на вопрос, успел ли глава Пентагона переговорить с Сырским после его назначения на должность главкома ВСУ.

Райдер также подчеркнул, что перестановки в военном руководстве Украины не отразятся на поддержке Киева со стороны США. По его словам, все вопросы, касающиеся смены руководства ВСУ, необходимо задавать киевским властям.

Ранее стало известно, что Валерий Залужный был уволен с поста главкома ВСУ. Его место занял Сырский, который до этого занимал пост командующим сухопутными войсками Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский уже потребовал от нового главнокомандующего ВСУ иного подхода к мобилизации и ротации военных.