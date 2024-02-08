Зеленский заявил, что ждет от нового главкома ВСУ другого подхода к мобилизации

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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины иного подхода к мобилизации и ротации военных. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Валерий Залужный был уволен с поста главкома ВСУ.

Его место занял Александр Сырский, который до этого занимал пост командующим сухопутными войсками Украины.

"Сейчас силы обороны Украины – почти миллион людей, которые были призваны для защиты нашего государства. По состоянию на сегодняшний день большая часть из них не почувствовала фронта так, как реально на передовой меньшинство реально воюет", – заявил Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что необходим иной подход к ротации войск и другой подход к управлению фронтом. Кроме того, он заявил о необходимости другого подхода к мобилизации и рекрутингу.

Зеленский сообщил, что ожидает от Сырского реалистичный и подробный план действий украинской армии на год. Кроме того, по словам украинского лидера, новый главком представит на днях "команду перезагрузки ВСУ".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать Украину вне зависимости от отставки Залужного. Он добавил, что приветствует "четкое заявление" главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, что подобные изменения не затронут отношения Киева с партнерами.