Новый главком ВСУ назвал жизни военных главной ценностью

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Новый главком ВСУ Александр Сырский, которого ранее обвиняли в больших боевых потерях, заявил, что жизни военнослужащих являются главной ценностью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его соцсети.

"Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии", – подчеркнул он.

Сырский также обратил внимание на то, что Украине необходима дальнейшая поддержка Запада. По его мнению, главной задачей сейчас является детальное планирование действий военного командования с учетом потребности ВСУ в боевых комплексах, которые предоставляются партнерами.

Что касается вопросов логистики, здесь важно правильно распределить и доставить все необходимое в зону боевых действий, резюмировал он.

Ранее стало известно о назначении Сырского на пост главкома ВСУ. При этом СМИ писали, что украинские военнослужащие дали новому главнокомандующему прозвища Мясник и Генерал 200 из-за высоких потерь, которые войска понесли под его началом.

Один из украинских капитанов заявил, что, по его мнению, назначение Сырского на должность – это очень плохое решение.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных.



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