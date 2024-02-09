Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Экс-главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному присвоили звание Героя Украины. Соответствующий указ размещен на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

"Присвоить звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" генералу Валерию Залужному", – сказано в документе.

В указе говорится, что орден "Золотая Звезда" присвоен еще руководителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

8 февраля Залужный был отправлен в отставку с должности главкома ВСУ. Его место занял Александр Сырский, который до этого руководил сухопутными войсками.

Иностранные СМИ подметили, что украинские солдаты уже дали новому главкому прозвища Мясник и Генерал 200 из-за огромного количества потерь, которые понесли ВСУ под его руководством. Один из украинских капитанов указал на то, что назначение Сырского на пост является плохим решением.



Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины