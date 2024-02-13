Украинский политик заявил, что Сырский проведет для Зеленского рискованные операции ВСУ

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Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский может провести крайне опасные для состояния украинской армии операции, чтобы попытаться оправдать желания президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать какие-либо успехи на фронте. Об этом заявил украинский политик Георгий Тука в интервью на одном из YouTube-каналов, сообщает газета "Известия".

Тука поделился данными от своих источников в ВСУ, что Сырский собирается с точностью выполнять все приказы Зеленского.

Однако в условиях ограниченных людских ресурсов и низкой материальной обеспеченности ВСУ предположительные операции Сырского столкнутся с крайне негативными последствиями, добавил украинский политик.

8 февраля стало известно, что Валерия Залужного уволили с поста главкома ВСУ. В этот же день Владимир Зеленский назначил на его место Александра Сырского.

По информации СМИ, новому главкому украинской армии уже дали прозвища Мясник и Генерал 200. Их выбор был обусловлен высокими потерями, которые войска понесли под его началом.