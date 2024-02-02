Залужный сообщил Зеленскому о сложной ситуации для ВСУ под Авдеевкой

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о ходе боевых действий, в частности, о сложной ситуации под Авдеевкой. Об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале.

Кроме того, на ставке также обсуждался вопрос наращивания фортификационных сооружений. Зеленский поблагодарил военных и заявил о работе над получением большей мощи для ВСУ, а также об ускорении скорости выпуска снарядов и постройки оборонительных сооружений.

Ранее СМИ сообщали о том, что Валерий Залужный в приватном разговоре с Владимиром Зеленским сообщил ему, что в ближайшее время улучшения ситуации на поле боя не будет, причем вне зависимости от того, кто займет место главкома ВСУ после него.

Залужный высказал несколько напутственных мыслей о проблемах, которые унаследует его преемник, а также объяснил, почему быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно.

По информации журналистов, указ об увольнении главкома ВСУ будет подписан к концу этой недели. На сегодня Залужный все еще исполняет свои обязанности, официального объявления об увольнении еще не было.

Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины