Залужный дал понять Зеленскому, что ситуация на поле боя лучше не станет – СМИ

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в приватном разговоре с Владимиром Зеленским сообщил ему, что в ближайшее время улучшения ситуации на поле боя не будет. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Washington Post.

Издание утверждает, что в конце января украинский лидер предложил Залужному уйти в отставку, чтобы его преемник улучшил положение ВСУ и "освежил обстановку", поскольку украинцы устали от конфликта. На это главком якобы ответил, что в ближайшее время улучшения положения на передовой ждать не стоит, независимо от того, кто будет управлять украинской армией.

Кроме того, Залужный, по данным издания, высказал несколько напутственных мыслей о проблемах, которые унаследует его преемник, а также объяснил, почему быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Залужному объявили об отставке с поста главкома, однако соответствующего указа не было. Кроме того, он сказал, что ему была предложена должность посла в одной из европейских стран, но тот не согласился.

Позднее Минобороны Украины опровергло информацию об отставке Залужного. Также пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент не увольнял Залужного.

В СМИ появилась информация о том, что командующий сухопутными войсками украинской армии генерал-полковник Александр Сырский и начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов отказались от предложения Зеленского занять пост главкома ВСУ вместо Залужного.

По данным журналистов, указ об увольнении главкома ВСУ будет подписан к концу этой недели. На сегодня Залужный все еще исполняет свои обязанности, официального объявления об увольнении еще не было.

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