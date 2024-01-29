Минобороны Украины опровергло сообщения об отставках Залужного и Умерова

Фото: Ukrainian Presidential Press Office/ТАСС/AP

Минобороны Украины опровергло информацию об отставках главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и главы ведомства Рустема Умерова. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского военного министерства.

"Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем. Нет, это неправда", – указано в сообщении.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Залужному объявили об отставке с должности, но указа не было. Также он сказал, что главкому предлагали должность посла в европейской стране, однако тот отказался.

Об отставке Умерова также сообщали некоторые украинские телеграм-каналы.

Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины