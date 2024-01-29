29 января, 20:49Политика
Минобороны Украины опровергло сообщения об отставках Залужного и Умерова
Фото: Ukrainian Presidential Press Office/ТАСС/AP
Минобороны Украины опровергло информацию об отставках главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и главы ведомства Рустема Умерова. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского военного министерства.
"Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем. Нет, это неправда", – указано в сообщении.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Залужному объявили об отставке с должности, но указа не было. Также он сказал, что главкому предлагали должность посла в европейской стране, однако тот отказался.
Об отставке Умерова также сообщали некоторые украинские телеграм-каналы.
Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины
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