В Киеве заявили, что Зеленский может заменить Залужного на Буданова

Фото: ТАСС/ABACA/Ukrainian Presidency

Украинский президент Владимир Зеленский собирается назначить на должность главкома ВСУ начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью местным СМИ, передает РИА Новости.

Действующего главкома ВСУ Валерия Залужного планируют перевести в СНБО, добавил Тука, сославшись на собственные источники, близкие к силам специальных операций и генштабу украинских войск.

По словам экс-замминистра, Буданова специально возили на встречи в Давосе, чтобы представить его союзникам Киева в качестве нового главнокомандующего. При этом Залужного, предположительно, уже оповестили о готовящихся перестановках.

Вместе с тем Тука заявил, что замена Залужного приведет Украину к катастрофе.

Ранее СМИ сообщали о том, что высокопоставленные чиновники в США обеспокоены расколом между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, который замедляет разработку военной стратегии Киева.

До этого глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Залужный, обвиняя Зеленского в провале контрнаступления, ведет против него открытую войну.