Раскол между Зеленским и Залужным мешает разработке стратегии ВСУ – СМИ

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Высокопоставленные чиновники в США обеспокоены расколом между Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, который замедляет разработку военной стратегии Киева, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, украинская армия занята разработкой плана на 2024 год, но ссора первых лиц препятствует этому.

В Вашингтоне при этом желают понять, как максимально эффективно оказывать поддержку Киеву. В статье говорится, что союзники Украины надеются, что США поставят новый пакет помощи к февралю, хотя Белый дом пока не подавал подобных сигналов.

Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо ранее сообщил, что главнокомандующий ВСУ, обвиняя президента Украины в провале контрнаступления, ведет против него открытую войну. По его мнению, именно Залужный потребовал мобилизовать от 450 до 500 тысяч украинцев, а Зеленскому пришлось подчиниться.

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